Si vous avez peur de ne pas pouvoir profiter de Cyberpunk 2077 à cause de votre PC vieillissant, sachez que le jeu de CD Projekt RED sera disponible dès sa sortie sur le GeForce NOW. Dès le 10 novembre, ceux qui ont acheté le jeu pourront donc le faire tourner gratuitement sur le service de Nvidia. Mieux, ceux qui ont un abonnement payant vont pouvoir profiter du jeu en 1080p 60 FPS avec le RTX activé. Rappelons que l'abonnement au GeForce NOW est vendu 5.49€ / mois ou 27.45 / an.