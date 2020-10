Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves nous explique que sa moto ARCH Motrocycle sera dans le jeu

Johnny Silverhand ne devrait pas se déplacer qu'à bord de sa Porsche 911 dans Cyberpunk 2077, puisqu'on apprend que la véritable moto de Keanu Reeves sera jouable dans le jeu. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'acteur canadien est également le cofondateur (aux côtés de Gard Hollinger) d'Arch Motorcycle Company. L'entreprise a vu le jour en 2011 et réalise des bécanes au look extrêmement léché, et au prix complètement hallucinant (environ 70 000€ pour le modèle KRGT-1 de base, et des options qui peuvent rajouter 30 000€ au total). Ce n'est donc pas une surprise que les développeurs de CD Projekt aient craqué sur le modèle le plus extrême de la marque, la Method 143, pour l'intégrer dans le jeu. Bien sûr, la meule a été quelque peu modifiée afin de s'inscrire un peu mieux dans l'environnement de Night City, mais elle conserve toutefois ses lignes d'origine. C'est ce qu'on appelle un joli coup de pub pour ARCH Motorcycles, et comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le son du moteur V-Twin Harley-Davidson préparé par S&S a été enregistré avec minutie.