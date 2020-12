Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED promet que le patch day one transfigure le jeu sur PS4 et Xbox One

Fabian Mario Döhla, en charge de la communication.



Par ailleurs, le bonhomme précise que les défauts remontés par la presse ont été pris en compte, et seront donc corrigés grâce à la même mise à jour. On rappelle que Cyberpunk 2077 est attendu pour le 10 décembre prochain sur Xbox One, PS4, PC et Stadia. Il pourra même tourner sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5 grâce à la rétrocompatibilité, en attendant la vraie version next-gen prévue pour 2021.





It is a different game with console update, yes. — Fabian Mario Döhla (@fabiandoehla) 7 décembre 2020







Même si Cyberpunk 2077 a été salué par la critique (certains confrères n'ont pas hésité à lui attribuer la note suprême), le jeu souffre de nombreux soucis techniques, sachant que seule la version PC a été remise à la presse. Du coup, les possesseurs de Xbox One et de PS4 redoutent le pire, ce qui explique pourquoi un tweetos a interpellé CD Projekt RED. "J'ai une Xbox One X, et des gens disent qu'après cette mise à jour [day one, ndlr], le jeu sera différent en matière de stabilité, et que tout ce qui circule date d'une ancienne version", peut-on lire. "Oui, sur consoles, le jeu est différent une fois la mise à jour faite", assure