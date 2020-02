Cyberpunk 2077 : du nouveau pour la version Nintendo Switch ?

"

, avait-il indiqué.





On rappelle que la sortie de Cyberpunk 2077 est programmée pour le 17 septembre prochain sur Xbox One, PS4 et PC, et qu'une version Stadia est également dans les tuyaux.



On rappelle que la sortie de Cyberpunk 2077 est programmée pour le 17 septembre prochain sur Xbox One, PS4 et PC, et qu'une version Stadia est également dans les tuyaux.

Dans le cadre d'une interview avec OnMSFT , CD Projekt RED s'est une nouvelle fois exprimé sur une potentielle sortie de Cyberpunk 2077 sur Nintendo Switch. "Pas que je sache, a répondu John Mamais, le patron du studio polonais, quand nos confrères lui ont demandé si la console hybride de Kyoto était concernée par le jeu. Je ne sais pas si Cyberpunk 2077 pourrait tourner sur la console, car il pèse particulièrement lourd."Avant d'ajouter : "Cela dit, nous avons réussi à développer The Witcher 3 sur cette machine alors que nous ne pensions pas que c'était possible." Ce n'est pas la première fois que CD Projekt RED est interrogé sur le sujet, puisqu'en octobre dernier, le même John Mamais avait tenu le même discours face à GameSpot.Qui aurait pu penser que The Witcher 3 puisse sortir un jour sur SwitchQui sait [à propos de Cyberpunk 2077] ? C'est quelque chose que nous étudierons si nous décidons de sortir le jeu sur cette console. Mais je ne pense pas que ce soit possible.