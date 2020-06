Cyberpunk 2077 : des nouvelles photos de la Xbox One X collector, elle claque toujours

La sortie de la Xbox One X collector aux couleurs de Cyberpunk 2077 étant programmée pour ce mois-ci, certains chanceux ont déjà reçu leur exemplaire. D'ailleurs, l'un d'entre eux (NightMercy) n'a pas résisté à l'envie de partager quelques photos de la bête sur Reddit ; un unboxing qui montre que Microsoft et CD Projekt Red n'ont oublié aucun détail. On rappelle qu'en plus de la console 1 To (produite à 45 000 exemplaires), le pack contiendra une manette tout aussi collector (elle est déjà disponible à la vente contre 69,99€), un socle pour faire tenir la machine à la verticale, ainsi qu'un câble HDMI spécial.A noter qu'aucun code du jeu ne figure à l'intérieur, mais dès le 17 septembre (date de sortie de Cyberpunk 2077), une notification indiquera qu'il sera possible de le télécharger gratuitement. Enfin, d'autres goodies du même tonneau (dont un Game Drive 2 ou 5 To) sont listés à cette adresse