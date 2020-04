Cyberpunk 2077 : des infos sur la mise à jour day one, le coronavirus concerné

"Nous avons quelques soucis au niveau de la localisation, en particulier le doublage, a confié le directeur du développement des affaires. La plupart des studios d'enregistrement sont fermés, du moins à l'heure actuelle. Cela dit, bien qu'il manque encore quelques séances, nous sommes parvenus à mettre en boîte la majeure partie des voix. Nous ne sommes donc pas inquiets, d'autant qu'il est parfaitement envisageable de procéder aux enregistrements manquants et de les ajouter via un patch. Du coup, lorsque les gens achèteront le jeu en septembre, ils n'auront qu'à télécharger cette mise à jour pour bénéficier de la totalité du doublage."



Michal Nowakowski lors de la publication des résultats trimestriels du groupe (cf. Video Games Chronicle ). La raison ? Le confinement imposé par le coronavirus."Nous avons quelques soucis au niveau de la localisation, en particulier le doublage, a confié le directeur du développement des affaires. La plupart des studios d'enregistrement sont fermés, du moins à l'heure actuelle. Cela dit, bien qu'il manque encore quelques séances, nous sommes parvenus à mettre en boîte la majeure partie des voix. Nous ne sommes donc pas inquiets, d'autant qu'il est parfaitement envisageable de procéder aux enregistrements manquants et de les ajouter via un patch. Du coup, lorsque les gens achèteront le jeu en septembre, ils n'auront qu'à télécharger cette mise à jour pour bénéficier de la totalité du doublage."

Considérées comme scandaleuses par bon nombre de joueurs, les mises à jour day one sont pourtant devenues incontournables dans le paysage vidéoludique. En effet, elles permettent aux développeurs de corriger des bugs résiduels ou d'ajouter des éléments à la dernière minute. C'est d'ailleurs ce que compte faire CD Projekt avec Cyberpunk 2077, comme l'a expliqué

Malgré ces désagréments, Michal Nowakowski promet que la sortie de Cyberpunk 2077 n'est nullement remise en cause et que le jeu est dans "sa forme complète". D'ailleurs, les équipes s'efforcent surtout de le peaufiner, sans oublier le processus de certification. Bref, tout est fait que la date du 17 septembre soit respectée sur Xbox One, PC et PS4.