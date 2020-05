Cyberpunk 2077 : les coulisses de la VF, la voix de Keanu Reeves avec les gagnants du concours de doublage

Dire de Cyberpunk 2077 qu'il est l'un des jeux les plus attendus de 2020 est un doux euphémisme. Avec The Last of Us Part 2, le titre de CD Projekt Red est sans doute celui qui cristallise le plus la fin de cette génération PS4 / Xbox One. En attendant de l'avoir entre nos mains à partir du 17 septembre prochain, le jeu multiplie les sorties avec tantôt une manette collector d'ores et déjà disponible dans le commerce, tantôt un petit court-métrage fan-made qui mériterait de devenir un film officiel. Du côté de chez nous, il se passe aussi des choses intéressantes puisque le doublage français est terminé à l'heure où nous posons ces lignes. Un doublage qui a été géré par La Marque Rose, adepte des VF dans le jeu vidéo.Nos confrères de Konbini ont eu l'occasion de se rendre dans leurs studios avant le confinement pour aller suivre une session de travail de Jean-Pierre Michaël, comédien de doublage, connu pour être la voix française de grands acteurs américains tels que Brad Pitt, Keanu Reeves, Ethan Hawke, Michael Fassbender, Timothy Olyphant, Ben Affleck, Jude Law ou bien encore Jim Caviezel. Pour le jeu Cyberpunk 2077, c'est évidemment Keanu Reeves qu'il interprète puisque l'acteur canadien incarne Johnny Silverhand dans le jeu. Mais il n'est pas seul dans cette journée de doublage, puisqu'il est accompagné de Léa et de William, les deux gagnants du concours de doublage de la version française de Cyberpunk 2077. Novices en la matière, ces jeunes personnes vont donc apprendre le - dur - métier de comédien de doublage et tenter de faire vivre au mieux deux personnages dans le jeu, dont on ne connaît pas l'identité. On imagine cependant qu'il s'agisse davantage d'un PNJ que d'un protagoniste important dans l'histoire. Un exercice pas facile comme ils nous l'expliquent dans le reportage de Konbini juste au-dessus.