Cyberpunk 2077 : c'est officiel, la plainte des investisseurs a été déposée, un recours collectif contre CD Projekt Red

Ce qui paraissait être une simple menace en début de semaine vient d'être mise à exécution par le cabinet d'avocats Rosen, qui a bel et bien déposé une class-action à l'encontre de CD Projekt Red au nom des investisseurs polonais. Il est reproché au studio ayant développé Cyberpunk 2077 d'avoir menti sur la qualité des versions PS4 et Xbox One et donc d'avoir fait l'objet de "fausses et trompeuses déclarations, mais aussi d'avoir dissimulé des informations importantes tout au long de la période de recours (du 16 janvier au 17 décembre 2020) en vue d'obtenir des avantages financiers." La plainte déposée en justice reproche aussi au studio d'avoir sciemment caché que "Cyberpunk 2077 était virtuellement injouable sur les systèmes Xbox ou PlayStation de la génération actuelle en raison d'un nombre important de bugs", si l'on se fie aux termes exacts qui ont été employés pour le dépôt de plainte.







Mais cette affaire pourrait prendre une autre ampleur puisque le cabinet d'avocats Rosen invite d'autres investisseurs qui souhaitent rejoindre la class-action de le faire avant le 22 février 2021 en utilisant le formulaire suivant. Pire, nous avons appris de la part de l'analyste Daniel Ahmad que le cabinet d'avocats Rosen n'est qu'un seul des quatre cabinets ayant l'intention d'intenter une action similaire contre CD Projekt Red, même si le résultat devrait aboutir à une seule action consolidée et non plusieurs qui soit menées en même temps à en croire le tweet de l'avocat Richard Hoeg.





Rosen Law is just 1 of 4 law firms planning to file a lawsuit against CDPR



The argument being that the company mislead investors in a deceptive way about the quality of the game on last gen consoles, which led to recent negative impact, at the expense of the investing public https://t.co/cT3YSUKamy — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 24 décembre 2020

While accurate, the number of lawsuits here likely doesn't make a material difference. Multiple firms will seek to try to certify an affected class while positioning themselves with the strongest lead plaintiff. There will likely only be one consolidated action at end of day. https://t.co/qudD6TYhnq — Richard Hoeg (@HoegLaw) 25 décembre 2020



Rappelons qu'à ce jour, 13 millions de copies (dont 8 en pré-commandes) de Cyberpunk 2077 ont été vendues, que le jeu est d'ores et déjà rentable (la production a coûté plus de 300 millions de dollars), que le studio s'avait parfaitement que l'état du jeu sur les consoles old gen' était déplorable, mais que le studio était toujours en train de le mettre à jour, alors que Marcin Iwiński, co-fondateur de CD Projekt Red, avait certifié aux investisseurs qu'il n'y avait "aucun problème" avec les versions PS4 et Xbox One du jeu lors de son dernier report. Cyberpunk 2077 est toujours retiré du PlayStation Store à l'heure actuelle et deux gros patchs devraient arriver d'ici la fin de l'année et dans le courant du mois de janvier 2021. Quelle histoire tout de même !