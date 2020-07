Cuphead : le jeu annoncé aujourd'hui sur PS4 ? Une fuite sème le doute

Tomorrow at 11 am ET / 8 am PT join me for a special update from one of our favorite indie game studios #SummerGameFest https://t.co/8kxoK3c89L — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 27 juillet 2020

The Cuphead Show!, est également en préparation sur Netflix et ne devrait pas arriver avant 2021.

Après avoir fait les beaux jours du PC, de la Xbox One et de la Nintendo Switch, Cuphead s'apprêterait-il à débarquer sur PS4 ? C'est en tout la question que l'on se pose, après qu'une fiche dédiée au jeu de StudioMDHR a été repérée sur le PlayStation Store britannique par un utilisateur de ResetERA . Naturellement, Sony Interactive Entertainment s'est empressé de retirer la page mise en cause, mais un tweet de Geoff Keighley semble accréditer cette thèse.En effet, l'organisateur du Summer Game Fest 2020 donne rendez-vous aujourd'hui à 17h pour communiquer des nouvelles concernant "l'un de nos studios indépendants favoris". S'il s'agit bel et bien de Cuphead, on espère qu'en plus de confirmer l'arrivée du jeu sur PS4, les développeurs distilleront des informations sur le DLC "The Delicious Last Course" dont on n'a plus entendu parler depuis un petit moment maintenant.Enfin, on rappelle qu'une série, baptisée