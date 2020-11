Cuphead : l'extension "The Delicious Last Course" encore repoussée, rendez-vous en 2021

Moldenhauer expliquent dans leur communiqué que le COVID-19 a impacté le développement de l'add-on.



Du coup, au lieu de prendre le risque de proposer un Cuphead : The Delicious Last Course pas conforme à leur vision, ils ont préféré décaler les festivités à 2021. Pour mémoire, on nous promet une aventure tout aussi corsée que l'originale sur une nouvelle île, et en compagnie d'un personnage inédit, Legendary Chalice. Cuphead est actuellement disponible sur Nintendo Switch, PS4, PC et Xbox One.





In the wake of the ongoing global pandemic affecting so many, we have made the difficult decision to push back the release of The Delicious Last Course. For our wonderful Cuphead community, we've prepared a letter from Studio MDHR founders Chad & Jared Moldenhauer to share more. pic.twitter.com/XiU57Wcn1y — Studio MDHR (@StudioMDHR) 25 novembre 2020

Sans surprise, Studio MDHR annonce sur Twitter avoir pris la décision de repousser "The Delicious Last Course", la fameuse extension que tous les fans de Cuphead attendent avec impatience. Ce n'est pas la première fois que le studio canadien agit de la sorte, puisqu'initialement, le DLC était censé sortir en 2019 après avoir été annoncé en juin 2018 sur PC et Xbox One. Si les développeurs souhaitent prendre leur temps pour ne pas décevoir la communauté, les frères (et patrons) Jad et Jared