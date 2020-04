Coronavirus : des jeux amputés d'une partie de leur contenu pour sortir fin 2020 ?

En plus de contraindre bon nombre d'organismes à annuler plusieurs salons (GDC, E3, Japan Expo, QuakeCon entre autres), l'épidémie de coronavirus met au supplice les studios qui tournent au ralenti depuis que le confinement a été décrété dans la majeure partie des pays. C'est le cas, comme nous vous l'indiquions ce matin , de Larian Studios dont le personnel doit jongler entre les obligations professionnelles et familiales - néanmoins, les équipes ambitionnent toujours de dégainer l'accès anticipé de Baldur's Gate III dans le courant de cette année. Certaines structures ont opté pour une autre solution.En effet, le New York Times indique que pour ne pas repousser la sortie de leurs titres, des studios ont décidé de les amputer d'une partie de leur contenu. "Deux développeurs, dont les jeux sont prévus pour la fin de cette année - et qui ont parlé sous couvert d'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à répondre à la presse - ont confié que pour l'instant, ils avaient décidé de revoir le contenu à la baisse pour ne pas avoir à repousser la sortie de leurs jeux, peut-on lire. Compte tenu que la productivité de leurs studios est ralentie - sans même parler de l'externalisation de certaines tâches, particulièrement en Chine et en Inde - ils envisagent d'enlever des fonctionnalités, des niveaux et des quêtes afin de respecter les délais."Bien sûr, rien ne les empêchera d'inclure les éléments manquants dans des extensions déployées ultérieurement ; il sera alors intéressant de voir si les studios auront l'honnêteté de proposer gratuitement les DLC dont le contenu devait figurer dans le jeu de base. Difficile à vérifier, en effet.