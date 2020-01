Cloud gaming : faut-il s'inquiéter pour les consoles traditionnelles ? La réponse de Nintendo

Si Nintendo n'est pas aussi prompt que la concurrence à intégrer les nouvelles technologies dans ses consoles, il garde tout de même un oeil sur ces dernières. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le président Shuntaro Furukawa, dans le cadre d'un récent entretien avec le Nikkei . Selon lui, les consoles telles que nous les avons toujours connues ont encore de beaux jours devant elles. "Il est possible que le cloud gaming suscite l'intérêt du grand public dans une dizaine d'années, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas que les consoles traditionnelles vont disparaître, a-t-il expliqué. Il y a encore du chemin avant de faire un bilan. Cela dit, ce serait une erreur de ne se focaliser que sur un type de machine, car une fois que les gens ont la possibilité de jouer sur d'autres consoles ou des smartphones, c'est cuit."

Avant d'ajouter : "Ce que les joueurs doivent bien comprendre, ce que nous ne tournons absolument pas le dos aux nouvelles technologies. Nous explorons toujours des nouvelles voies ; nos ingénieurs étudient en permanence les nouvelles technologies disponibles et échangent avec nos développeurs. S'ils estiment que l'une d'elles peut servir dans le cadre d'un jeu, ils l'utiliseront. C'est une approche dont nous ne nous éloignerons pas à l'avenir." Dans la foulée, Furukawa-san a confié que la réalité augmentée faisait partie des pistes que Nintendo continuait de creuser.



Le lancement plus que compliqué de Stadia semble donner raison à Nintendo, sans parler de l'effervescence grandissante que suscitent la Xbox Series X et la PS5. Et même si la Xbox One S All-Digital s'est refait la cerise durant le Black Friday chez nos voisins britanniques, il ne faut pas oublier que les offres de Microsoft durant cette période ont été particulièrement agressives. Effectivement, il va falloir du temps avant que le cloud gaming ne devienne une alternative solide.