Cliff Bleszinski : après l'échec de LawBreakers, le créateur de Gears of War pourrait faire son grand retour

Elévé au rang de star à l'époque de Gears of War, Cliff Bleszinski a ensuite connu des périodes un peu plus compliquées lorsqu'il a quitté Epic Games en 2012. Il a bien fondé le studio Boss Key Productions deux années plus tard, mais ni LawBreakers (2017), ni l'Early Access de Radical Heights (2018) n'ont eu le succès escompté. Résultat : la société a dû fermer ses portes en mai 2018 après quatre ans d'activité. Profondément marqué par cet échec, celui que l'on surnomme CliffyB avait alors promis de se tenir loin de l'industrie du jeu vidéo.Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis, puisque dans un message posté sur Facebook , il n'écarte pas la possibilité de revenir sur sa décision. "Ca commence à me démanger, écrit-il. Je me retrouve à vouloir fureter et à envisager de faire un petit jeu. J'ai quelques idées, nous verrons bien. Je me suis rendu compte que j'étais tombé amoureux de productions indépendantes ces derniers temps. Le succès de Fall Guys et de Among Us me donne l'espoir que tous les jeux ne doivent pas forcément être des AAA qui nécessitent du crunch ruinant des vies familiales et la santé mentale des développeurs, le tout avec un budget de 100 millions de dollars."Avant d'ajouter : "L'autre jeu que j'aime profondément, c'est The Touryst sur Nintendo Switch. Il est à la fois simple et piégeux dans certains aspects. Et puis, sur le plan artistique, il est tellement mignon. [...] Des titres comme celui-ci me laissent penser que je pourrais remettre les pieds dans cette industrie, en prenant mon temps et en faisant attention." Dans le même post, Cliff Bleszinski confie que lors de l'envol de Minecraft, lui et ses collègues chez Epic Games hallucinaient en voyant l'engouement engendré par le jeu, alors que les graphismes étaient on ne peut plus basiques.Avec ce nouvel état d'esprit, on est curieux de voir à quoi ressemblera le prochain projet du bonhomme.