Charts Steam : Baldur's Gate 3 monte sur le trone

Cette semaine, les charts Steam ont été pas mal chamboulées, avec l'arrivée de certains jeux attendus en early access. C'est le cas de Baldur's Gate 3 qui a débarqué le 6 octobre dernier et s'empare directement de la première place du classement. En seconde position, on retrouve le jeu d'horreur Phasmophobia, lui aussi disponible en accès anticipé depuis le 18 septembre dernier. Enfin, la dernière marche du podium revient à Among Us dont le succès ne semble toujours pas se démentir avec le temps. La place d'honneur est pour le casque VR Valve Index qui continue a squatter le top 5 des ventes malgré son prix plutôt élevé, tandis que Star Wars : Squadrons chute à la cinquième place.

CHARTS STEAM semaine 41 (du 12 au 18 octobre) 2020

1/Baldur's Gate 3

2/ Phasmophobia

3/ Among Us

4/ Valve Index VR Kit

5/ Star Wars : Squadrons

6/ Cyberpunk 2077

7/ Fall Guys : Ultimate Knockout

8/ EA Sports FIFA 21

9/ Hades

10/ Red Dead Redemption II