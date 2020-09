Charts Steam : Fall Guys continue de dominer les ventes

Le temps passe, mais Fall guys ne semble pas prête d'abandonner sa première place des charts Steam. Le jeu de Devolver Digital continue de cartonner sur PC, et les ventes ne s’essoufflent pas malgré le temps qui passe. En seconde position, on trouve bizarrement Among Us. Sorti en novembre 2018, le jeu est actuellement en vente pour 3.99€, et semble donc revenir à la mode. Enfin, la troisième position revient à Crusader Kings III dont les multiples possibilités (un joueur aurait même réussi à dévorer le Pape) continuent à séduire les amateurs de jeux de stratégie. Enfin, la médaille en chocolat revient cette semaine à Craftopia, un jeu de survie dont l'accès anticipé a débuté le 4 septembre dernier. Le top 5 de la semaine est complété par le Valve Index VR Kit dont le succès continue d'être au rendez-vous, probablement boosté par l'excellent Half-Life : Alyx.

CHARTS STEAM SEMAINE 37 (du 7 au 13 septembre) 2020

1/ Fall Guys Ultimate Knockout

2/ Among Us

3/ Crusader Kings III

4/ Craftopia

5/ Valve Index VR Kit

6/ Marvel's Avengers

7/ Crusader Kings III Royal Edition

8/ Kingdoms of Amalur ReReckoning

9/ Divinity : Original Sin 2 - Definitive Edition

10/ NBA 2K21