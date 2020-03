Charts Steam : le Valve Index VR Kit remonte en tête des ventes

On note pas mal de changements cette semaine dans les charts Steam, avec un classement bouleversé par l'arrivée prochaine de Half-Life : Alyx, DOOM Eternal et la sortie récente de Borderlands 3. En première position figure le Valve Index VR Kit. Une soudaine popularité qui n'est pas sans lien avec la sortie le 23 mars prochain du jeu VR Half-Life Alyx. La seconde et la troisième place du podium sont, pour leur part, monopolisées par Borderlands 3 et ses précommandes, puisque le titre est arrivé sur Steam le 13 mars dernier. La médaille en chocolat revient à Ori and the Will of the Wisps qui est disponible depuis le 11 mars dernier, tandis que le Season Pass de Rainbow Six Siege complète le top 5 de la semaine.



On mentionne aussi les précommandes de DOOM Eternal qui se classent en sixième et huitième place cette semaine, preuve que le jeu suscite une forte attente chez les fans.

CHARTS STEAM SEMAINE 11 (du 9 au 15 mars 2020)

1/ Valve Index VR Kit

2/ Borderlands 3

3/ Borderlands 3 (précommandes)

4/ Ori and the Will of the Wisps

5/ Tom Clancy's Rainbow Six Siege Year 5 Pass

6/ DOOM Eternal (précommandes)

7/ Granblue Fantasy Versus

8/ DOOM Eternal Deluxe Edition (précommandes)

9/State of Decay 2 Juggernaut Edition

10/ PUBG