Charts Steam : Fall Guys et Flight Simulator cartonnent : voici le classement !

Fall Guys : Ultimate Knockout continue de cartonner dans les charts Steam, et entérine son statut de hit de l'été sur PC. Sans surprise, Microsoft Flight Simulator est aussi un succès, puisqu'il occupe le reste du podium. Le simulateur de vol repart avec les médailles d'argent et de bronze, grâce aux précommandes. La place d'honneur est pour Among Us, tandis qu'on retrouve Fall Guys Collector's Pack qui vient compléter le top 5 de la semaine.

CHARTS SEATM SEMAINE 34 (du 17 au 23 août) 2020

1/ Fall Guys : Ultimate Knockout

2/ Microsoft Flight Simulator

3/ Microsoft Flight Simulator (précommandes)

4/ Among Us

5/ Fall Guys Collectors Pack

6/ Risk of Rain

7/ NBA 2K20

8/ Rogue Legacy

9/ GTA V

10/ Spiritfarer