Charts Steam : Grounded s'empare de la première place du classement

Le champagne doit couler à flots chez Obsidian Entertainment, puisque cette semaine, c'est Grounded qui s'empare de la première place des charts Steam. Rappelons que ce jeu de survie met le joueur dans la peau d'un personnage réduit à une taille microscopique et qui doit survivre dans son jardin. Largement inspiré par les films comme "1001 pattes" ou "Chérie, j'ai rétréci les gosses", le jeu est pour l'instant en accès anticipé. La médaille d'argent revient cette semaine au casque de réalité virtuelle Valve Index qui continue de cartonner, tandis que la troisième marche du podium est pour Destroy All Humans. La médaille en chocolat revient cette semaine à Sea of Thieves, tandis que Microsoft Flight Simulator parvient à se hisser en cinquième place des charts à la seule force des précommandes.

CHARTS STEAM SEMAINE 31 (du 27 juillet au 2 août) 2020

1/ Grounded

2/ Valve Index VR Kit

3/ Destroy All Humans

4/ Sea of Thieves

5/ Microsoft Flight Simulator

6/ Halo : The Master Chief Collection

7/ PUBG

8/ Red Dead Redemption 2

9/ Satisfactory

10/ Death Stranding