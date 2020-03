Charts Steam : le Season Pass ARK Genesis au sommet des ventes

Cette semaine, les charts Steam font la part belle aux contenus, avec de nombreux add-ons qui trouvent leur place dans le top. En première position, on trouve d'ailleurs le Season Pass ARK : Genesis qui profite de la grosse promotion dont fait l'objet ARK : Survival Evolved (10,99€ au lieu de 54,99€) pour s'écouler en masse. Sur la seconde marche du podium, on note le grand retour de NieR : Automata, tandis que RimWorld Royalty complète le trio de la semaine.



La place d'honneur revient à Wolcen : Lords of Mayhem dont le succès semble légèrement s'émousser avec le temps. Enfin, la dernière position du Top 5 est occupée ARK : Survival Evolved pour les raisons évoquées plus haut.

CHARTS STEAM SEMAINE 9 (du 24 février au 1er mars 2020)



1/ ARK Genesis Season Pass

2/ NieR : Automata

3/ RimWorld Royalty

4/ Wolcen : Lords of Mayhem

5/ ARK : Survival Evolved

6/ Hearts of Iron IV La Résistance Expansion

7/ Tom Clancy's Rainbow Six Siege Year 5 Pass

8/ Monster Hunter World Iceborne

9/ Divinity Original Sin 2 Definitive Edition

10/ PUBG