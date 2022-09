Charts France : The Last of Us Part 1 est la meilleure vente, Saints Row disparaît du Top 5

Comme tous les lundis, il est temps de jeter un oeil au classement des meilleures ventes de jeux consoles et PC en France. Il s'agit de la semaine 35, celle qui correspond aux ventes réalisées entre le 29 août et le 4 septembre 2022. Une semaine où un certain The Last of Us Part 1 est sorti sur PS5 et forcément, le grand public a répondu présent. Le chef d'oeuvre de Naughty Dog restauré depuis ses fondations fait mieux que Horizon 2 Forbidden West qui se maintient en deuxième place. Ce que l'on constate depuis la semaine passée, c'est la disparition de Saints Row du Top 5 qui était pourtant archi présent. En revanche, les valeurs sûres de la Nintendo Switch sont bel et bien de retour.Sur PC, Saints Row chute aussi violemment, et en perdant sa couronne, il permet à Farming Simulator 22 et Les Sims 4 de remonter chacun d'une place. Par contre, en troisième place, on note l'arrivée de Minecraft Java & Bedrock.

Charts France Semaine 35 (du 29 août au 4 septembre 2022)





Top 5 consoles

1/ The Last of Us Part 1 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ Horizon 2 Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Mario Strikers Battle League Football (Switch - Nintendo)

5/ Animal Crossing New Horizons (Switch - Nintendo)





TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (Koch Media)

2/ Les Sims 4 : Edition Standard (Electronic Arts)

3/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)