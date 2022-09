Charts France : Splatoon 3, NBA 2K23 et The Last of Us Part 1 se livrent une grosse bataille, voici le Top 5

Java & Bedrock n'aura pas duré bien longtemps puisque le jeu se retrouve éjecté du classement visible, pour laisser sa place au pack Les Sims 4 : Années Lycée. On rappelle que le jeu passe sous la formule free-to-play dans quelques semaines.

Si le week-end a été sacrément mouvementé entre la fin du Tokyo Game Show 2022 et le leak massif et inattentu de GTA 6, la semaine commence doucement, avec pour commencer le classement du Top 5 jeux vidéo en France, celle qui correspond aux ventes entre les 5 et 11 septembre 2022. Une semaine sous le signe du changement, avec l'arrivée en lice de deux mastondontes que sont Splatoon 3 et NBA 2K23. Le jeu de bataille de peinture de Nintendo prend la tête du classement sans effort, tandis que derrière lui, on retrouve NBA 2K23 à la deuxième et troisième place. Grâce aux versions PS5 et PS4, la simulation de basket s'impose tranquillement, comme chaque année par ailleurs. Du coup, The Last of Us Part 1, qui avait fait un beau démarrage la semaine passée, se retrouve relégué à la quatrième position, juste devant Mario Kart 8 Deluxe qui clôture le Top 5.Sur PC, le sursaut Minecraft

Charts France Semaine 36 (du 5 au 11 septembre 2022)





Top 5 consoles

1/ Splatoon 3 (Switch - Nintendo)

2/ NBA 2K23 (PS5 - 2K Games)

3/ NBA 2K23 (PS4 - 2K Games)

4/ The Last of Us Part 1 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

5/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)





TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (Koch Media)

2/ Les Sims 4 : Edition Standard (Electronic Arts)

3/ Les Sims 4 : Années Lycée (Electronic Arts)