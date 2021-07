Charts France : Mario Gold sur Switch déloge Ratchet & Clank PS5 de son trône

Quand bien même le SELL et Gfk mettent de plus en plus de temps pour nous révéler le Top 5 des meilleures ventes de jeux consoles et PC pour la France, sachez qu'il est l'heure de savoir qui tire son épingle du jeu cette semaine. Il s'agit des ventes réalisées entre le 14 et le 20 juin 2021, soit pour la semaine 25 et grosse surprise, Mario Golf : Super Rush s'offre le luxe de déloger Ratchet & Clank : Rift Apart de son piédestal. Non pas qu'on a douté du potentiel commercial du dernier titre de Nintendo, mais de là à faire mieux que le premier vrai jeu next gen' de la PS5, on ne pensait pas. Alors certes, il s'agit de la première semaine d'exploitation pour Mario Golf sur Switch, et il faudra surveiller les semaines suivantes si les ventes de ce dernier se maintiennent, mais cela prouve une fois de plus qu Mario est une licence qui va, quelle que soit le genre de jeu. Ce Top 5 permet aussi d'observer le retour dans le classement de Ring Fit Adventures qui avait chuter de plusieurs places ces derniers temps, mais avec l'été qui est désormais là, c'est l'appel du Summer Body qui a poussé les joueurs à acquérir le jeu de fitness de Nintendo.



Sur PC, on note du changement également, avec l'entrée dans le Top 3 de Dungeons & Dragons : Dark Alliance - Édition Steelbook et ce malgré les notes très moyennes du jeu. Football Manager 2021 est donc sorti du classement visible, mais on imagine qu'il reviendra très rapidement sur le podium.

Charts France semaine 25 (du 14 au 20 juin 2021)

1/ Mario Golf : Super Rush (Switch - Nintendo)

2/ Ratchet & Clank Rift Apart (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo)

5/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ Dungeons & Dragons : Dark Alliance - Édition Steelbook

3/ Les Sims 4 (Electronic Arts)