Charts France : Call of Duty Vanguard écrase la concurrence, voici le Top 5 des meilleurs jeux

Si d'ordinaire les charts France ont la fâcheuse tendance de se répéter au fil des semaines, depuis quelques temps, on assiste à de belles surprises en termes de ventes du jeu vidéo. Si Mario Party Superstars et Les Gardiens de la Galaxie étaient les titres qui brillaient la semaine passée, pour les ventes enregistrées entre le 1er et le 7 novembre dernier, c'est Call of Duty Vanguard qui dicte sa loi. En s'emparant de trois places dans le Top 5, le FPS signé Activision et Sledgehammer Games prouve que la licence reste encore et toujours une valeur sûre des charts. Première (PS5), deuxième (PS4) et cinquième place (Xbox One), Call of Duty Vanguard est de loin le jeu que le grand public s'est arraché pour sa première semaine d'exploitation. Face à ce raz-de-marée de la Seconde Guerre Mondiale, Mario Superstars et FIFA 22 résistent bien en se positionnant respectivement à la 3ème et 4ème place du classement.Sur PC, alors qu'on aurait pensé que Call of Duty Vanguard fasse là aussi acte de présence, il n'est curieusement pas dans le Top 3, puisque la première place revient à Age of Empires IV qui maintient sa position de leader, suivi de près par FIFA 22 et de Flight Simulator. On est très clairement sur le même classement de la semaine dernière.

Charts France semaine 44 (du 1er au 7 novembre 2021)

1/ Call of Duty Vanguard (PS5 - Activision)

2/ Call of Duty Vanguard (PS4 - Activision)

3/ Mario Party Superstars (Switch - Nintendo)

4/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

5/ Call of Duty Vanguard (Xbox One - Activision)

TOP 3 PC

1/ Age of Empires IV (Microsoft)

2/ FIFA 22 (Electronic Arts)

3/ Microsoft Flight Simulator (Electronic Arts)