CD Projekt Red : le studio derrière Cyberpunk 2077 victime d'une cyber-attaque avec chantage

Réveil compliqué ce matin pour les équipes de CD Projekt Red, puisque le studio a fait l'objet cette nuit d'une cyber-attaque. A en croire le tweet qui a été posté par les développeurs polonais, un acteur non identifié a réussi à s'introduire dans les réseaux internes de la firme et a dérobé bon nombre de quantités de données administratifs, des documents confidentiels et sans doute des échanges de mails. Une rançon a été demandée sous peine de divulguer l'ensemble des éléments qui ont été volés, précisant que ce leak online risque de nuir davantage à l'image désormais écornée du studio. Le ou les auteurs de l'attaque indiquent avoir récupéré les codes sources de Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent, et d'une "version non commercialisée" de The Witcher 3. Il se pourrait bien qu'il s'agisse des versions PS5 et Xbox Series X|S qui bénéficieraient d'améliorations techniques, s'il ne s'agit pas d'un remaster. Le ou less hackers expliquent que si un accord n'est pas trouvé dans les prochaines 48h, alors les codes sources des jeux seront vendus et/ou publiés en ligne, et que les documents les plus compromettants seront envoyés à des journalistes. Toujours est-il que dans leur réponse, les responsables de CD Projekt Red explique ne pas céder au chantage et encore moins aux menaces. Le studio est actuellement en train d'enquêter sur cette intrusion.