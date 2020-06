Captain Tsubasa : un nouveau trailer consacré à l'équipe des Pays-Bas

Avec l'euphorie engendrée par la PS5 et sa conférence, le nouveau trailer de Captain Tsubasa : Rise of New Champions consacré à l'équipe des Pays-Bas est quasiment passé inaperçu. Il y a pourtant du beau monde, les développeurs ayant décidé de reprendre des joueurs bien connus des fans de la série. On retrouvera donc Hans Doleman dans les buts, tandis que Leon Dirk s'occupera de la défense. Au milieu, Ruud Coulisseman se chargera de distribuer le jeu, tandis que Gert Kaiser, Brian Kluivoort et Jovan Lensenblink feront en sorte de trouver le chemin des filets.Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que Captain Tsubasa : Rise of New Champions fera l'objet de différentes éditions spéciales, dont une collector contenant un vrai baby-foot. Il faudra claquer 2 000€ pour mettre la main sur cette pièce signée René Pierre. La sortie du jeu est programmée pour le 28 août prochain sur Nintendo Switch, PS4 et PC.