Captain Tsubasa : des nouvelles images consacrées à l'équipe de France

Captain Tsubasa : Rise of New Champions refait surface à travers des nouvelles images récemment mises en ligne par Bandai Namco Entertainment. Cette fois-ci, c'est l'équipe de France qui a droit aux honneurs, avec ses deux stars que sont El Cid Pierre (le chef d'orchestre) et Louis Napoleon (le buteur). Ils pourront compter sur l'aide d'un troisième larron, Jean-Laurent Pierre, un défenseur qualifié d'intraitable dans les duels et qui a été créé spécialement pour les besoins du jeu. On espère qu'ils feront bientôt l'objet d'un trailer pour les voir en action.Pour mémoire, Captain Tsubasa : Rise of New Champions est toujours censé débarquer durant le printemps sur PC, Nintendo Switch et PS4.