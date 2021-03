Falcon & le Soldat de l'Hiver : notre unboxing du bouclier de Captain America en métal de chez Cattoys

Au moment où nous écrivons ces lignes, la nouvelle série de Disney+, Falcon & le Soldat de l'Hiver est disponible en streaming depuis quelques heures. Si nous avons eu l'occasion de faire le débriefing du premier épisode lors de notre émission quotidienne 5 News & Rumeurs par jour, sachez que nous avons profité de l'événement pour vous faire l'unboxing du bouclier de Captain America fabriqué chez Cattoys. Disponible depuis 2 ans maintenant, cette réplique quasiment parfaite en métal de l'accessoire iconique du boss des Avengers est proposée aux alentours de 400€. Un prix assez conséquent certes, mais qui ne déçoit pas dans sa conception et le choix des matériaux, avec de l'alu brossé du plus bel effet. Affichant un poids de 2.3 kg, le CapAmerica Shield est livré avec une boîte en boix flanqué du logo du SHIELD qui vaut tout autant que l'objet en lui-même. Puisque nous sommes de grands amateurs de produits issus de la pop culture, on a décidé de vous en faire le déballage en bonne et due forme, avec nos gants blancs de velours, sachant qu'il s'agit en plus du cadeau de Noël de Maxime Chao, moi-même quoi...