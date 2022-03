Call of Duty Vanguard / Warzone : Snoop Dogg devient officiellement un perso jouable, les images

tenue brodée en or 24 carats, sera

équipé d'

un SMG légendaire à tir rapide, lui aussi plaqué or et incrusté de diamants en sus. Il est d'ailleurs précisé que les animations de mort du SMG offre un rendu proche des éclairages d'un mini-concert et plus on multiplie les "kills" et plus la lumière s'intensifie.

A l'image de la stratégie de Fortnite, Call of Duty multiplie les collaborations aussi loufoques qu'improbables. Alors qu'on se remet à peine des personnages de L'Attaque des Titans dans le FPS d'Activision, voilà qu'on apprend que Snoop Dogg va devenir un personnage jouable en tant qu'opérateur. La rumeur a enflé sur les internets la veille avant que l'éditeur n'officialise le tout sur le blog dédié à Call of Duty . Ce n'est pas vraiment surprenant car le rappeur américain n'a jamais caché sa passion pour le jeu et ce n'est pas la première fois qu'il participe à des événements marketing autour de la marque Call of Duty. N'empêche que cette fois-ci, il est intronisé dans le jeu de manière pérenne par le biais d'un événement sur Call of Duty Mobile dans un premier temps. Le 1er avril (et ce n'est pas un poisson), Snoop Dogg débarquera lors d'un Luck Draw, avevc un look bling-bling puisqu'il portera uneC'est à partir du 19 avril que le D-O Double G fera ses premiers pas dans Call of Duty Vanguard + Warzone et Vanguard, sachant qu'il y aura des objets exclusifs à chaque jeu, en plus d'une tenue différente qui ressemble plus à celle d'un chef de gang. De quoi s'amuser en ligne avec les copains, avec le swag légendaire de Snoop Dogg.