Call of Duty Modern Warfare II : on va pouvoir faire du car-jacking comme dans GTA, une vidéo a leaké

Petit leak de Call of Duty Modern Warfare II qui nous révèle une nouvelle mécanique de gameplay : le car-jacking.



Comme dans GTA, on va pouvoir piquer les voitures des ennemis en les dégageant du volant, puis se mettre à conduire. pic.twitter.com/4yG1RzIuMx — Maxime CHAO (@MaximeChao) 30 août 2022

Dans un monde idéal, on aimerait que les leaks n'existent pas pour que la surprise soit totale au moment de découvrir un jeu, mais la réalité est tout autre et il n'y a pas un seul titre qui ne soit pas sujet à une fuite. Aujourd'hui, c'est Call of Duty Modern Warfare II (les chiffres romains sont importants) qui se retrouve sur Internet et plus précisément sur les réseaux sociaux, depuis qu'une personne ait filmé une séquence dans laquelle on se rend compte que le jeu adoptera une mécanique de gameplay popularisé par un certain GTA, à savoir le car-jacking. Comme dans le jeu open world de Rockstar Games, il sera possible de monter sur une voiture lancée en pleine course pour ensuite faire sortir le conducteur, prendre sa place et conduire le véhicule en question. Call of Duty oblige, on imagine qu'il s'agira d'une séquence bien définie, pour ne pas dire scripté, et qu'il ne sera pas possible de le faire à n'importe quel moment. Cela ne nous empêche pas d'apprécier ce petit changement, devenu une feature classique dans n'importe quel GTA-like depuis des décennies.La sortie de Call of Duty Modern Warfare II est attendue pour le 28 octobre prochain et vous pouvez lire notre preview sur le jeu si jamais vous êtes passé à côté.