Call of Duty : Microsoft rassure encore Sony, le jeu continuera de sortir sur les consoles PlayStation

Avec un Call of Duty : Modern Warfare II qui est parvenu à générer plus d'un milliard de dollars de recettes en à peine dix jours, il est logique que Microsoft redouble d'efforts pour convaincre Sony Interactive Entertainment que le rachat d'Activision Blizzard ne va en rien pénaliser les consoles PlayStation. D'ailleurs, Phil Spencer a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet à l'occasion du podcast Decoder de The Verge . "L'idée selon laquelle nous devrions écrire noir sur blanc la mention 'pour toujours' dans le cadre d'un contrat [pour garantir la sortie des prochains Call of Duty sur PlayStation, ndlr] est un peu stupide, a confié le patron de la branche Xbox. En revanche, mettre en place un engagement de longue durée convenant à la fois à Sony Interactive Entertainment et aux autorités de la concurrence ne me pose aucun problème."Avant d'ajouter : "Nous pensons tout simplement que Call of Duty continuera d'être disponible sur PlayStation aussi longtemps que les joueurs le voudront. Ce n'est aucunement une menace concurrentielle à l'égard de Sony, il s'agit juste d'une vision pragmatique des choses." Naturellement, il a été indiqué à Phil Spencer que Microsoft pourrait très bien imposer une version Cloud de Call of Duty, ce qui demanderait aux utilisateurs PlayStation de passer par les services du constructeur américain (le Xbox Game Pass, par exemple). Une thèse réfutée par le bonhomme qui a immédiatement précisé qu'il s'agirait bel et bien d'une version native. "Après, si c'est quelque chose qu'ils souhaitent, on pourra très bien le faire comme c'est déjà le cas sur nos consoles, a-t-il souligné. Il n'y a pas de loup."La semaine dernière, au regard des éléments en sa possession, la Commission européenne a pris la décision de mener des investigations plus approfondies sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Elle rendra son verdict au plus tard le 23 mars 2023.