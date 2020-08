Call of Duty : l'opus de 2020 sera développé par Treyarch et Raven Software

Alors que les rumeurs sur le prochain Call of Duty se multiplient (son titre serait Call of Duty : Black Ops - Cold War), Activision vient enfin de partager quelques informations solides sur le prochain opus de la série. Lors de la présentation de ses résultats financiers, l'éditeur a expliqué que le prochain jeu était co-développé par Treyarch (normal pour un Black Ops) et Raven Software (Hexen, le Wolfenstein de 2009, Quake 4, et support d'Infinity Ward sur Warzone).

Call of Duty : Modern Warfare et Warzone continuent d'être de gros succès, les ventes du premier étant boostées par les joueurs du battle royale qui décident de passer en caisse. En ce qui concerne Warzone, le jeu a dépassé la barre des 75 millions de joueurs, ce qui pousse Activision à faire perdurer et évoluer ce jeu qui va désormais accompagner les différents Call of Duty canoniques.

D'ailleurs, la puissance du free-to-play est telle que le PDG d'Activision Rob Kostich a expliqué qu'il servirait à communiquer auprès des fans. Il ne faut donc pas extrapoler beaucoup pour imaginer que l'officialisation du prochain FPS de l'éditeur se fera, probablement, via les serveurs de Warzone.

Warzone n'est pas qu'un excellent jeu, c'est aussi une super plateforme qui nous permet de partager des informations sur la licence directement à sa communauté, d'une manière qui n'a jamais été possible jusqu'ici.