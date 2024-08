Call of Duty Black Ops 6 : présentation du mode multi ambiance 90's, sur fond de Prodigy

Après le mode Zombies, après la collaboration avec le remake du film The Crow, voilà que Call of Duty Black Ops 6 nous propose de nous intéresser à son mode multijoueur. Sur fond de logo Activision vintage, de K7 VHS à glisser son son magnétoscope, le mode se laisse découvrir avec un remix de Prodigy afin de nous montrer ce qu'il faudra attendre le 25 octobre prochain. Quelques maps sont dévoilés, les armes aussi, les véhicules de même, sans oublier les nouveaux mouvements des personnages qui vont octroyer une nouvelle souplesse et façon de se déplacer, plus natuelle, plus dynamique, plus spectaculaire. A noter qu'une bêta fermée de ce Call of Duty Black Ops 5 se tiendra du 29 août au 4 septembre pour les précommandes, et les abonnés Game Pass. Une seconde bêta ouverte aura lieu du 6 au 9 septembre 2024. Bon à savoir.