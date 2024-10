Call of Duty Black Ops 6 : Activision axe toute sa communication sur The Replacer et l'acteur Peter Stormare

Xbox Cloud Gaming avec Call of Duty Black Ops 6, Modern Warfare 3 et Warzone. Du côté de la communication de Black Ops 6, c'est le personnage du Replacer qui est mis en avant. Forcément, avec l'acteur Peter Stormare qui l'incarne (et depuis toujours), il serait dommage de ne pas profiter des talents de comédien de ce dernier. On le voit dans toutes les situations possibles : de livreur à commentateur sportif, en passant par pompier, chanteur, grand prêtre ou en clown, parodiant le Joker de Joaquin Phoenix. Vous nous croyez pas ? Visez un peu...































Bien que Call of Duty soit aujourd'hui la propriété de Microsoft, la licence va continuer encore de sortir sur toutes les plateformes, c'est le deal. En attendant, le géant américain entend bien capitaliser sur cette licence pour vendre des abonnements à son Game Pass. Sur le blog de Microsoft , tout est mis en oeuvre pour convertir les joueurs au