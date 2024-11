Call of Duty Black Ops 6 : le meilleur démarrage de la licence, un carton planétaire

Le nombre de joueurs sur Steam avait déjà anticipé son succès, mais c'est désormais officiel : Call of Duty Black Ops 6 est aujourd'hui un énorme carton planétaire. Lors de son dernier bilan financier, Activision a révélé qu'il s'agit du meilleur lancement d'un jeu Kalof depuis le début de la franchise. Pas de chiffres précis donnés mais selon les données de l'éditeur américain, il s'agit du Call of Duty réunissant le plus de joueurs, et cumulant le plus d’heures et de matchs joués. Mais ce n'est pas tout, le nombre d’abonnés au Game Pass a également vu sa plus grosse augmentation pour un jour de sortie de jeu, tandis que les ventes ont bondi de 60% par rapport à l’année dernière sur PlayStation et Steam.









“Merci à nos joueurs du monde entier d'avoir fait de Black Ops 6 le meilleur lancement d’un Call of Duty jamais réalisé. Depuis le début, notre objectif est d'offrir ce jeu au plus grand nombre de joueurs possible, où qu'ils soient et quelle que soit la manière dont ils jouent. Black Ops 6 est un jeu extraordinaire et la réponse de la communauté a été incroyable. Et tout ça ce n'est que le début.” affirmait Matt Cox, General Manager de Call of Duty.





Un succès qui devrait se maintenir avec les fêtes de fin d'année, d'autant que le jeu va évidemment recevoir moult mises à jour, avec notamment l’iconique carte Nuketown qui débarque dès demain. Activision en profite pour nous révéler que la série vient de dépasser les 500 millions d’unités vendues, ce qui en fait l'une des plus lucratives de la planète.