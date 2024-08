Call of Duty Black Ops 6 : le mode Zombie lâche sa cinématique, la team Requiem de retour

Il n'existe pas de Call of Duty sans mode Zombie, c'est devenu une institution et Black Ops 6 ne dérogera pas à cette règle d'or. Activision et Treyarch ont d'ailleurs décidé de communiquer dessus avec une première vidéo de présentation. Pas de gameplay pour le moment (il faut attendre demain), mais une mise en bouche avec des éléments narratifs révélés et le retour de la team Requiem qu'on va retrouver en prison. La faute à Edward Richtofen qui a retourné sa veste pour les faire arrêter ; un classique. Après avoir été emprisonnés pendant plus de cinq ans, nos mercenaires ont quelque peu changé, aussi bien physiquement que psychologiquement. Que ce soit Elizabeth Grey la scientifique, Samatha Maxis, Carver, ou tous les autres, le milieu carcéral dans les mers indonésiennes a eu un impact sur leur comportement. Pour l'heure, il ne s'agit que de l'histoire, mais on en saura plus dès demain sur le gameplay. Patience.