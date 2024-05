Call of Duty Black Ops 6 : une mission "11 septembre" dans le jeu ? Bonne ou mauvaise idée ?

Les contours autour du prochain Call of Duty sont en train de se dessiner. Pour commencer, il faut savoir que Microsoft a confirmé que le jeu sera l'un des temps forts de son prochain Xbox Games Showcase qui aura lieu le 9 juin prochain, celui qui va remplacer la conférence annuelle de l'E3, RIP. Ce sera le premier Call of Duty qui sera donc piloté par Microsoft en termes de communication depuis le rachat d'Activision Blizzard l'année dernière pour, on le rappelle, le coquette somme de 69 milliards de dollars, et des milliers de développeurs mis à la porte juste après. On va pas relancer cette polémique, on en a déjà parlé, parce que j'en ai une autre à vous proposer, une qui risque de faire grand bruit également. Selon plusieurs sources et des indices trouvés sur les éléments teasing officiels, le prochain Call of Duty Black Ops 6 nous permettra de revivre la journée du 11 septembre 2001, soit l'attaque des tours du World Trade Center.

Le nom du Call of Duty cuvée 2024 est désormais connu, et il s'appelle Call of Duty Black Ops 6. Un titre qui a décidé de revenir à un appellation plus commune certes, mais plus explicite. C'est le 6è épisode de la saga Black Ops et c'est toujours le studio Treyarch qui est aux commandes du projet et comme l'épisode Cold War de 2020, les développeurs se sont accompagnés de leurs potes de Raven Software pour les épauler dans les travaux. Et d'après ce qui se dit en coulisses, c'est que le jeu est prêt depuis 2 ans déjà, et que cela fait 2 ans que les studios peaufinent le jeu jusque dans ses moindres détails, qu'il est en bêta-testing. Le Call of Duty le plus soigné de la saga ? On verra bien, mais jusqu'à présent, y a jamais eu d'épisode buggué, au point que ça en fasse la une des journaux.





En attendant, on peut déjà jeter un oeil au faux site web qu'Activision a ouvert, histoire de commencer à faire du teasing et ouvrir les spéculations autour de l'histoire et des thèmes qui seront abordés dans cet épisode. Le site s'appelle "The Truth Lies", qu'il ne faut pas confondre avec l'excellent film de James Cameron, puisque là, on peut y voir deux militants se préparer à faire quelque chose sur le mont Rushmore, c'est-à-dire bander les yeux de ces anciens dirigeants de l'Amérique. La vérité ment, le gouvernement raconte des bobards à ses citoyens, les gens se font manipuler, tel est le message que ce groupuscule qui se ferait appeler Cerberus essaie de faire passer. Le nom de Cerberus est intéressant car c'est aussi le nom de code de ce Call of Duty en interne quand Treyarch et Raven travaillaient dessus en secret il y a encore quelques jours.







Ce qui semble se confirmer en revanche, c'est que ce Black Ops 6 se déroulera pendant la période de la Guerre du Golfe, soit au début des années 90 et pourrait bien se prolonger sur plusieurs années. Des indices ont été disséminés par les développeurs et il ne fait plus aucun doute que la saga va désormais effleurer des moments historiques des Etats-Unis. C'est quelque chose que la série des Black Ops a toujours fait, avec souvent des moments flashbacks pour nous resituer certains moments clefs du passé de nos protagonistes. Et puis, on se rappelle qu'il y a quelques mois, des insiders avaient également balancé sur ce nouveau Call of Duty aurait dû s'appeler Call of Duty Black Ops Gulf War, mais il a été décidé de simplifier l'appellation à la dernière minute. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que ce Call of Duty devrait aussi se rattacher à notre présent, chose que Black Ops a aussi toujours fait, d'autant qu'avec tout le mouvement complotisme qui ne cesse de grandir sur les réseaux sociaux, de tels thèmes dans un Call of Duty aura une grande résonance.







Et évidemment, quand on évoque cette période de la guerre du Golfe et le début du complotisme émergeant, comment ne pas évoquer les attentats du 11 septembre 2001 ? La chute des deux tours du World Trade Center en direct à la télévision est un moment traumatisant et il se pourrait bien que Call of Duty décide de nous faire revivre ce moment-là. Mais la question qu'on se pose tous à ce stade, comment nous faire revivre ces attentats ? Question on ne peut plus délicate que les développeurs ont sans doute retourné dans tous les sens. C'est vrai ? Comment faire ? A travers le bon côté, c'est-à-dire les pompiers qui vont tenter de sauver les personnes coincées dans les tours, ou carrément choquer en nous faisant incarner les terroristes et en crashant les avions dans les tours ? Avouez que c'est touchy comme proposition, mais s'ils décident de le faire, ça va faire jaser comme jamais. Bien plus d'ailleurs que la scène du massacre des innocents dans l'aéroport par Makarov dans Call of Duty Modern Warfare 2 en 2009. Surtout qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, que Twitter n'était pas encore ce terreau de toxicité. Bref, le monde a changé et proposer un tel scénario en 2024, c'est s'exposer à la polémique, limite au bad buzz. Sans non plus oublier la réaction des familles des victimes de ces attentats. C'est un sujet complexe en effet.







Et puis, pourquoi revivre le 11 septembre reste plausible ? Aussi parce que dans le dernier Call of Duty Modern Warfare 3, celui de l'année dernière, il y a déjà eu ce rapprochement avec cette mission où des terroristes voulaient détourner un avion de ligne. Ils ont été neutralisés, mais ça prouve que Call of Duty essaie d'aller sur ce terrain un peu touchy. Dans tous les cas, beaucoup de rumeurs évoquent l'invasion de l'Iraq par les Etats-Unis dans ce Call of Duty, avec des noms politiques qui seront évoqués et présents dans le jeu, comme Saddam Hussein, George Bush et Margaret Tatcher. Il est évoqué des missions où des troupes américaines sont déployées sur place et tout cela va évidemment nous conduire à Ben Laden et tout ce qui s'est passé au début des années 2000. Tout cela est fort plausible puisque le personnage de Russel Adler, qu'on avait vu dans Cold War, sera vraisemblamement dans ce Black Ops 6, puisque son nom apparaît dans les éléments officiels du jeu. Alors je sais qu'il cane à la fin de Black Ops Cold War, mais p'tet que non finalement, p'tet qu'il a survécu, on sait pas trop. En tout cas, avec un personnage complexe comme lui, il n'est pas interdit que cela puisse nourrir des idées scénaristiques pour les développeurs et d'en faire l'un des terroristes du World Trade Center en réalité. Peu importe le chemin pris, la conroverse sera là, la polémique va jaillir et tout le monde parlera de ce Call of Duty Black Ops 6.







Dans tous les cas, on a la forte impression que Treyarch, Raven, Software et Activision n'ont jamais été aussi confiants quant à un Call of Duty depuis longtemps. Il y aura une campagne solo, du multi, du zombie sans doute et le scénario semble être au coeur des spéculations en ce moment, avec beaucoup de théories qui ont émergé ces dernières 24 heures. On peut d'ailleurs voir que l'illustration principale, le key art, reprend la fameuse pose du soldat US du premier Black Ops. Ça aussi c'est la marque d'une certaine confiance de la part des créateurs du jeu.