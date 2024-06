Call of Duty Black Ops 6 : Saddam Hussein, George Bush, Margaret Thatcher et Bill Clinton confirmés dans le jeu

Ce qui était encore des rumeurs il y a quelques minutes viennent d'être officialisées par Microsoft : Call of Duty Black Ops 6 arrivera bel et bien 'day one' sur le Game Pass, sans surcoût, à la fois sur Xbox comme sur PC. Un changement radical depuis le rachat d'Activision par l'un des GAFAM, mais qui n'empêchera pas les joueurs PlayStation de pouvoir acheter leur exemplaire du jeu le même jour. La nouvelle n'est pas cependant pas très surprenante puisque Sarah Bond, la nouvelle présidente de Xbox, avait précisé que tous les jeux Microsoft, y compris ceux développés par Activision, seraient disponibles dès le lancement sur Game Pass. Certaines rumeurs laissaient penser que Microsoft allait rétropédaler, mais ce n'est pas le cas. Reste à savoir si l'abonnement au Game Pass restera au même prix, ou s'il est envisagé une augmentation dans les prochains mois.







Autres éléments qui circulaient comme rumeurs et qui ont été validés avec le premier trailer de Call of Duty Black Ops 6 : l'histoire de la campagne solo qui va se dérouler pendant la Guerre du Golfe au début des années 90. Etant donné que la vidéo dévoile la présence des dirigeants politique de cette époque comme George H. W. Bush, Margaret Thatcher, Saddam Hussein, Bill Clinton et même Colin Powell, il ne fait plus aucun doute quant au setting du jeu. Reste évidemment la question sensible du 11 Septembre 2001, lui aussi à l'état de rumeur persistante, et qui pourrait bien conduire à une mission autour du World Trade Center.



Pas de date de sortie encore, mais il sera possible d'en savoir davantage lors du Xbox Showcase le 9 juin 2024, qu'il sera possible de suivre en direct sur les différents canaux Xbox FR (YouTube et Twitch). dès 19h, heure française.