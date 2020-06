Bob L'Éponge Bataille pour Bikini Bottom Réhydraté : le multi s'illustre, un trailer marin et pétillant

Purple Lamp Studios est loin d'être déméritant : modèles 3D retravaillés, textures rehaussées, gameplay modernisé et multijoueur retapé, voici le programme alléchant de cette édition "Réhydraté".



Justement, THQ Nordic s'attarde aujourd'hui sur le mode coop qui, jouable à deux, promet une aventure colorée, rebondissante et pleine de bonne humeur : un aperçu nous est justement donné dans la petite bande-annonce ci-dessous.



Bob L'Éponge Bataille pour Bikini Bottom Réhydraté sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 23 juin prochain. Oui, c'est dans peu de temps.





Décidément, cette génération aura été celle des remasters qui, plus que les simples lissages HD opérés sur PS3 et Xbox 360, bénéficient ici d'une véritable attention, se confondant parfois même avec de véritables remakes. Pour Bob L'Éponge Bataille pour Bikini Bottom, s'il ne s'agit pas d'une refonte totale à l'image d'autres classiques de la sixième gen comme Shadow of the Colossus ou Mafia 1, le travail opéré par les Autrichiens de