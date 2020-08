Bob L'Éponge Bataille pour Bikini Bottom Réhydraté : le remaster vient de dépasser le million de ventes !

Malgré son potentiel de sympathie indéniable, autant dire que Bob l'Éponge Bataille pour Bikini Bottom Réhydraté ne fut pas l'une des sorties majeures de cet été : qu'à cela ne tienne, le remaster bien fichu de ce jeu d'action-plateforme sorti originellement en 2003 n'a visiblement pas eu de mal à trouver son public. Pour ainsi dire, Embracer Group, la maison mère de THQ Nordic, vient d'en annoncer les ventes et celles-ci viennent de dépasser le cap symbolique du million d'unités !Proposée à 29,99 euros, l'aventure colorée de nos héros marins favoris est donc une clinquante réussite qui devrait pousser l'éditeur à accélérer sa politique de remasters : désormais, on attend de voir les chiffres de Destroy All Humans, véritable remake du jeu d'action culte, par simple curiosité économique.