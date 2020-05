Bob l'Éponge Bataille pour Bikini Bottom Réhydraté : un court extrait de la VF, les fans se réjouiront

e studio autrichien

Purple Lamp Studios.

PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.



Sorti en 2003, Bob l'Éponge Bataille pour Bikini Bottom était un sympathique jeu d'action-plateforme, perfectible, certes, mais teinté d'une bonne humeur indéniable. Et la joie, l'humour et les réflexions fantastiques de notre chère éponge sont des éléments dont nous avons terriblement besoin en 2020, aussi bien THQ Nordic nous fournit-il un nouveau trailer de l'édition "Réhydraté", remaster attentionné opéré par lEt après le peu de gameplay auquel nous avions eu droit il y a des jours, c'est cette fois-ci la VF qui est à l'honneur dans ce court extrait : bonne nouvelle, les doubleurs officiels de Bob, Patrick et Sandy seront bel et bien de la partie, ce qui devrait satisfaire la communauté.On se donne donc rendez-vous le 23 juin 2020 sur PC,