Bob L'Éponge Bataille pour Bikini Bottom : l'édition "Réhydraté" s'offre un trailer de gameplay rebondissant

Bob L'Éponge Bataille pour Bikini Bottom Réhydraté se proposera comme un remaster du sympathique jeu d'action-plateforme sorti en 2003 sur PC, PS2, Xbox et GameCube (la bonne époque) : ici, il est désormais question d'un rehaussement des textures et même d'une jolie retouche du multijoueur, le tout officié par le studio autrichien Purple Lamp Studios.



Dans un élan de générosité, THQ Nordic, l'éditeur du projet, publie aujourd'hui un tout nouveau trailer truffé de gameplay, ce qui ne manquera pas d'éveiller quelques vieux souvenirs ou simplement d'attirer la curiosité des amateurs de fonds marins et d'absurdité comique. Pour rappel, Bob L'Éponge Bataille pour Bikini Bottom Réhydraté et son nom à rallonge sont attendus le 23 juin 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.