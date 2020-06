Bob L'Éponge Bataille pour Bikini Bottom Réhydraté : le jeu se rend dispo dans un joyeux trailer de lancement

Après des mois et des mois de teasing, il est enfin temps pour Bob l'Éponge Bataille pour Bikini Bottom de refaire surface à travers un remaster particulièrement chatoyant affublé du suffixe "Réhydraté" : une jolie manière de ressusciter le jeu d'action-plateforme, pourtant sorti en 2003 (!), cette fois-ci avec un tas de retouches et un multijoueur clinquant.Si le titre parlera bien évidemment aux amateurs de la franchise et aux aficionados de l'expérience originale, il n'en demeure pas moins une aventure colorée légère et sans prétention qui devrait en ravir quelques autres : bref, le jeu est désormais disponible dans le commerce sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch et à cette occasion, voici le trailer de lancement en bonne et due forme.