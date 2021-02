Blood Bowl 3 : un pub parodique pour rebondir sur le Superbowl, une date de sortie aussi

Werewolf The Apocalypse Earthblood est sorti et qu'il n'a convaincu quasiment personne dans la presse spécialisée ( 11/20 dans nos colonnes on vous le rappelle ), Cyanide Studio va pouvoir se consacrer pleinement à Blood Bowl 3, toujours attendu pour 2021 sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series X|S. Troisième épisode de ce jeu de stratégie qui s'inspire du football américain, Blood Bowl 3 ne pouvait évidemment pas ne pas évoquer le superbowl de ce dimanche soir qui a permis à l'Amérique de se retrouver autour de leur sport favori. Du coup, afin de rebondir avec humour et panache sur l'un des événements sportifs de l'année, les développeurs ont préparé une publicité parodique qui vante les mérites de la bière Bugman’s Beer.Une catchline a même été inventée pour l'occasion et on apprend que cette bière "a été brassée et distribuée à travers les terres du Vieux Monde, la Bugman’s XXXXXX se savoure dans son intégralité, depuis sa mousse onctueuse jusqu’à la dernière gorgée. À sa simple vue, même un nain peu agile est capable de terrasser l’équipe adverse et de courir sur 25 yards pour déguster ce doux breuvage." Communication assez amusante autour du jeu, cette publicité est aussi l'occasion de préciser que Blood Bowl arrivera en août 2021 sur l'ensemble des supports sur lesquels il a été annoncé.