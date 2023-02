Blood Bowl 3 : quatre ans après son annonce, le jeu est enfin dispo, un trailer de lancement

Il aura donc fallu quatre années pour que le développement de Blood Bowl 3 touche enfin à sa fin. Nacon est d'ailleurs heureux de nous faire savoir que le jeu est désormais disponible sur PC et toutes les consoles du marché dès aujourd'hui, mais aussi de nous honorer d'un trailer de lancement. L'occasion pour l'éditeur français et les développeurs de Cyanide de rappeler que cette nouvelle itération s'est enrichi des nouvelles fonctionnalités issues de la dernière édition en date du jeu de plateau. Bien sûr, l'esprit décalé et l'humour de la série seront toujours présents, d'autant que le mode Campagne promet d'être riche en humour et en parodie, grâce notamment aux six entraîneurs qui chercheront à nous dominer.Bien sûr, qui dit nouveau jeu, dit nouveautés, avec l'arrivée de nouvelles factions inédites, des modes jamais vus dans la série, mais aussi un système de saisons, qui va permettre de favoriser le jeu compétitif et de proposer de nouveaux contenus sous forme d’un Blood Pass. En gros, tous les 3 mois, une nouvelle saison débutera, avec son lot de nouveautés comme une nouvelle faction systématique, et un nouveau Blood Pass. De quoi alimenter le contenu au fil des mois et de garder la communauté aux aguets. Allez, en guise de cadeau, voici la jaquette du jeu dans son édition Super Brutal Deluxe.