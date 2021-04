Blood Bowl 3 : un trailer consacré aux Orques Noirs, ils feront partie des nouvelles équipes

Aux côtés d’un Troll, dont l’extraordinaire puissance sauvage n’a d’égal que la frappante stupidité, et de Gobelins chargés de porter la balle et de créer le surnombre sur le terrain, leur tactique favorite reste d’atteindre la zone d’en-but en écrasant brutalement les adversaires qui tentent de leur barrer la route", nous explique-t-on dans le communiqué.D'une durée de cinq minutes, la séquence passe en revue les principales forces de cette équipe qui, vous l'aurez compris, possède des capacités physiques largement au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas tout, car elle peut aussi faire preuve d'une agilité et d'une rapidité d'exécution extrêmes. Côté faiblesses - et comme souligné ci-dessus - il faudra entre autres faire attention au caractère imprévisible du Troll, ce dernier étant susceptible de blesser ses propres coéquipiers. Quant aux Gobelins, s'ils se font neutraliser par les adversaires, c'est toute la mobilité de l'équipe qui en pâtira.Pour mémoire, Blood Bowl 3 est attendu sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PS4, PS5, PC et Nintendo Switch.