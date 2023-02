Blood Bowl 3 : du gameplay inédit, Barons Bogenhafen VS Greenskins Thunder Valley

Alors que les Etats-Unis s'apprête à vivre la grande finale du Super Bowl ce dimanche, du côté de Nacon et du studio Cyanide, on a décidé de mettre en avant le match qui oppose les Bogenhafen Barons aux Thunder Valley Greenskins. Orques contre Trolls, ou la garantie d'un spectacle tonitruant, avec des mandales qui partent dans tous les sens, des sauts vertigineux pour esquiver l'adversaire ou même des lancers héroïques pour faire traverser le ballon le plus loin possible sur le terrain. Au lancement, Blood Bowl 3 proposera pas moins de 12 factions (dont 4 totalement inédites) ayant chacune leurs particularités et du contenu dédié, qu'il s'agisse du mode solo comme du multijoueur. Les développeurs annoncent d'ailleurs une nouvelle saison tous les 3 mois, avec en prime une nouvelle faction jouable. La sortie de Blood Bowl 3 est programmée pour le 23 février prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.