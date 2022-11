Blood Bowl 3 : la date de sortie du jeu annoncée en vidéo, encore un peu de patience

Blood Bowl 3 sortira donc le 23 février 2023. C'est en effet ce qu'annonce Nacon par le biais d'un communiqué officiel, en rappelant que le jeu est prévu sur Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 et PC. Pour marquer le coup, l'éditeur propose même de découvrir un trailer mettant en scène les différentes factions présentes dans le jeu, mais aussi les arènes où elles pourront régler leurs comptes. D'ailleurs, parmi les factions qui seront disponibles au lancement de Blood Bowl 3, quatre seront jouables pour la toute première fois : les Orques Noirs, la Noblesse Impériale, l’Alliance du Vieux Monde et les Renégats du Chaos. Quelle que soit la race choisie, les développeurs de Cyanide Studio assurent qu'elle disposera de ses propres caratéristiques et d'un contenu spécifique.Au-delà de la campagne solo et de la pléiade d'options de customisation, le jeu comprendra également des modes compétitifs pour se mesurer aux autres joueurs de la planète. Des saisons avec un ladder officiel seront mises en place, sans oublier les challenges qui interviendront régulièrement et les modes de jeu temporaires. Bref, les puristes devraient apprécier.