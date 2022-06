Blood Bowl 3 : présentation des équipes Renégats du Chaos et l’Alliance du Vieux Monde

Toujours en développement dans les studios de Cyanide, Blood Bowl 3 vient de donner le coup d'envoi de la troisième phase de sa bêta avec le lancement du festival Warhammer Skulls. Elle va durer 10 jours, jusqu'au 12 juin et permettra du coup de faire connaissance avec deux nouvelles équipes que sont les Renégats du Chaos et l’Alliance du Vieux Monde. Pour bien rentrer dans les détails, les développeurs ont prévu une vidéo dans laquelle Gautier Bresard, chef de projet sur Blood Bowl 3, présente leurs caractéristiques, mais aussi leur passif dans la série. Pendant quasiment 5 minutes, on apprend comment ces équipes se sont formées, puisque les Renégats du Chaos mélangent aussi Humain, Orques, Skavens, Elfes noirs, Trolls, Ogres et même Minotaures. La difficulté était donc de trouver un équilibre et aussi une cohérence pour en faire une unité et une équipe à part entière. L'équipe de l’Alliance du Vieux Monde est elle aussi issue d'une alliance improbable entre Ogres, Hommes-Arbres, Halflings et Nains, ce qui ne va pas arranger les choses côté cohésion d'équipe. Tout est détaillé, jusque dans la présentation des terrains de chaque équipe, elles aussi qui se distinguent par leur propriétés spécifiques. La sortie de Blood Bowl 3 est attendue pour 2022, mais toujours sans plus de précisions.