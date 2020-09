Blade Runner Enhanced Edition : un trailer comparatif, la 4K au rendez-vous

PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.











Il y a plusieurs mois, Night Dive annonçait la prise en charge du remaster de Blade Runner : s'octroyant le suffixe Enchanced Edition, ce projet n'avait jusque-là pas donné de nouvelles si ce n'est la confirmation d'une version physique sur PlayStation 4 et Switch. Bonne nouvelle, une toute première vidéo vient juste d'être diffusée par le studio, permettant d'avoir un premier aperçu du travail réalisé.Plus précisément, il s'agit d'un comparatif avec la version originale, sortie en 1997 : si aucune séquence de gameplay n'est encore à déclarer, les cinématiques exhibent pour le coup le traitement 4K opéré, épaulé d'un framerate à soixante images par seconde. On espère avoir plus d'extraits à l'avenir.Blade Runner Enhanced Edition ne dispose pas encore de date de sortie mais est prévu sur