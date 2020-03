Blade Runner Enhanced Edition : une version boîte annoncée sur PS4 et Switch

Il y a quelques jours, on apprenait le développement de Blade Runner Enhanced Edition, une version remasterisée et inattendue du fameux point & click de 1997. Conçue par Night Dive (System Shock, SiN), cette refonte offrira un support 4K ainsi que de nombreuses optimisations techniques et de gameplay pour un joli rajeunissement : figurez-vous que le studio souhaite vraiment faire les choses soigneusement et s'est alors associé avec Limited Run Games pour une version boîte inédite.Spécialisé dans les éditions physiques de jeux indépendants ou carrément old-school (les Jak ont par exemple eu droit à un traitement de faveur splendide), cet éditeur qui a décidément la côte s'occupera de distribuer Blade Runner Enchanced Edition sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. La firme déclare que plus d'informations débarqueront prochainement : on la croit et on patiente alors curieusement.